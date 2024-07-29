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ABD savaş gemisi Limasol'da

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Amerikan savaş gemisi, Limasol'a geldi

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ABD savaş gemisi Limasol'da
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Amerikan “USS Roosevelt” destroyerinin Limasol Limanı’nda bulunduğu bildirildi.
Güney'de yayımlanan Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Julie D. Fischer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayları ile denizcilerinin gemiyi ziyaret ettiklerini ve destroyerin varlığının, Doğu Akdeniz’de özgür denizcilik yapılmasını garanti altına aldığını kaydetti.
ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI RİCHARD VERMA GÜNEY KIBRIS’TA
Gazete, bir diğer haberinde ise, ABD Dışişleri Bakanlığı İşletme ve Kaynaklardan Sorumlu Yardımcısı Richard Verma’nın birtakım temaslar yapmak için Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu yazdı.
Habere göre, Fischer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Verma’nın Güney Kıbrıs’taki lojistik tesisleri ziyaret edeceğini ve bölgedeki kriz yönetimiyle ilgili neler yapıldığına dair bilgi alacağını kaydetti.
Fischer, bu ziyaretin Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki iş birliği çerçevesinde atılmış bir adım olduğunu ifade etti.
 
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