ABD, RMMO'nun elindeki Rus silah sistemlerini istedi

ABD’nin Ukrayna’ya askerî yardım maksadıyla, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) elindeki Rus silah sistemlerini istediği, bu talebe ilk tepkisinin olumlu olduğu belirtildi

ABD’nin Ukrayna’ya askerî yardım maksadıyla, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) elindeki Rus silah sistemlerini istediği, bu talebe ilk tepkisinin olumlu olduğu belirtilen Rum tarafının, oluşacak boşluğun Amerikan silahlarıyla doldurulmasını istediği haber verildi.

Amerikalıların talebini, Rum yönetiminin “ABD ve NATO ile ilişkilerini yeniden tayin edebilecek önemli bir hareket” olarak niteleyen haftalık Kathimerini haberi “Amerikalılar Millî Muhafız Ordusu’nun Rus Silahlarını İstedi… İlk Yoklamalar Yapıldı – Başkan Anastasiadis’ten Yeşil Işık” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Güney Kıbrıs dışından edindiği güvenilir bilgilere dayanarak Amerikalıların ilgili Rum yetkililer ile temas ederek Rum yönetiminin, RMMO envanterindeki Rus silahlarının tamamının veya bir kısmının Ukrayna silahlı kuvvetlerine yardım için vermek isteyip istemeyeceği konusunda nabız yoklamasında bulunulduğunu yazdı.

Habere göre Amerikalıların Rum muhataplarına götürdüğü teklif, RMMO’nun elindeki Rus askerî malzemesinin doğrudan Ukrayna’ya teslim edilmesini değil, ABD’nin emrine vermesini içeriyor. Rum yetkililerin Amerikan girişimine ilk tepkisi olumlu oldu ve durum, derhal Nikos Anastasiadis’in bilgisine getirildi.

Anastasiadis de olumlu yaklaştı ve yetkililere, konuyu bütünüyle incelemeleri ve ABD’nin tam olarak ne istediğinin araştırılıp süratle ileri götürülmesi talimatı verdi.

Rum kaynaklardan konuyla ilgili detay öğrenemediğini ancak yapılacak anlaşmanın Güney Kıbrıs ile ABD arasında olacağını ve RMMO’da oluşacak silah ve teçhizat açığının ABD tarafından karşılanacağını belirten gazete yine dış kaynaklarını adres göstererek Amerikalıların RMMO’nun hava savunma sistemi, tanklar ve saldırı helikopterlerine talip olduğuna işaret etti.

Habere göre Amerikalılar RMMO’nun iki hava savunma sistemine talip oldu. Bunlardan birincisi, S-300’lerin Girit’e taşınıp konuşlandırılması için Yunanistan tarafından Rusya’dan satın alınıp Güney Kıbrıs’a verilen TOR/M1’ler ve BUK-M1-2 hava savunma sistemi.

Amerikalılar Glafkos Klerides zamanında satın alınan ve 1996 ve 1997’de iki parti halinde RMMO’nun envanterine giren T-80U tanklarına ve BMP-3 tipi tanklara ve son olarak da 2001’de satın alınan MI-35P tipi Rus saldırı helikopterlerine de talip.

Gazetenin Rum askerî kaynakları ise, oluşacak boşluk doldurulmadan RMMO’nun elinden hiçbir silah çıkışı olmayacağını ve Rus silahlarından kalacak boşluğun Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nin elindeki silahlardan karşılanması gerektiğini söyledi. Gazete bu noktada, MI 35 tipi saldırı helikopterlerinin Sırbistan’a satışı prosedürü başlatıldığını ancak ülkedeki seçimler nedeniyle satış anlaşmasının tamamlanamadığını hatırlattı.

Gazete ABD’nin Güney Kıbrıs’a vermesi muhtemel hava savunma sisteminin tipinin büyük merak konusu olduğuna işaret ederek, masaya, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kısmî kaldırmaya başladığından beri RMMO’nun ilgi duyduğu Patriot’ların konulması halinde Rum yönetiminin hayır demeyeceğine dikkat çekti.

Habere göre Rum askerî kaynaklar Amerikan teklifinin pratiğe dökülmesi halinde Rum yönetiminin hem elindeki eski tip silah sistemlerinden en iyi şekilde kurtulacağı hem de yerlerine daha modernlerini koyacağı görüşüne sahip.

Rus silahları meselesi ileri götürülürse Rum yönetiminin çifte kâr edeceğine dikkat çekilen haberde teslimat ABD’ye yapılacağından bunların yerine RMMO’ya verilecek silah sistemleri, ABD’nin silah ambargosunun bütünüyle kaldırılması konusunu masaya getirecek. Zira Trump döneminde alınan karar Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun sadece ölümcül olmayan silah satışıyla sınırlıydı. Bu gelişme, Güney Kıbrıs i le ABD arasında Suriye Krizi ile başlayan, ortak askerî tatbikatlarla devam eden ve geçen Eylül ayında ilk kez RMMO Komutanlığında gerçekleştirilen askerî diyalog ile devam eden askerî ilişkilere ek olacak.

Askerî kaynaklar RMMO’nun elindeki Rus silahlarının (ABD’ye) verilmesinin, Güney Kıbrıs’ın yüzünü Batı’ya dönmesiyle başlayan ve iki üç yıla kadar tamamlanması planlanan RMMO’nun Rus silah ve teçhizatından temizlenmesi sürecini hızlandıracağına dikkat çekti.

Bu çerçevede Rus saldırı helikopterlerinin, Fransa’dan RMMO ihtiyaçlarına uygun saldırı helikopterleri alınmasıyla değiştirilmesine karar verildiği, Rus hava savunma sistemlerinin yerine de İsrail sistemlerinin tercih edildiği ve bu konuda nihai imzaların atılmasının beklendiği kaydedildi.