ABD'li Senatör Menendez'den kışkırtıcı açıklama

Birçok farklı konuda Türkiye karşıtı bir tutum sergileyen ABD’li senatör Bob Menendez yine akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Menendez, en büyük hayalinin adadaki son Türk askerinin de gittiğini görmek olduğunu söyledi

1915 olayları ile ilgili Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen ABD'li senatör Robert Menendez yine tepki çeken bir adım attı. Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına burada da devam etti.

Menendez, “en büyük hayalinin Kıbrıs’ın BM kararlarında belirtilen bir çözüm çerçevesinde yeniden birleştiğini ve adadaki son Türk askerinin de gittiğini görmek olduğunu” açıkladı.

Kongre’de Dış İlişkiler Komitesi’nin başkanı olarak görev alan Menendez, Rum lider Nikos Anastasiades ile bir araya geldi. Anastasiades tarafından onur madalyası verilen Menendez, “Benim bu ilişkiye, Kıbrıs’a bağlılığım çok derin ve ABD’de senatör olarak görev aldığım sürece de devam edecek” dedi.

Türkiye karşıtı olduğunu her mecrada ve fırsatta dile getiren Menendez, “Amacım son Türk askerinin de adadan ayrıldığını görmek” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne ABD’nin uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasının da mimarlarından olan Menendez, Rumların ve Kıbrıs’taki Türklerin bir araya gelerek müzakere etmeleri durumunda bir çözüme ulaşılabileceğini de dile getirdi.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’a yönelik desteğiyle bilinen ABD’li senatör Robert Menendez’in önceki gün Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen bir törenle “Başpiskopos Makarios Büyük Haç Nişanıyla” onurlandırıldığını yazdı.

Menendez, törende yaptığı konuşmada “Kıbrıs’ın dostu olmaktan çok mutlu ve söz konusu nişanı almaktan ötürü de çok gururlu olduğunu” dile getirdi.

Tören sırasında bir konuşma yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Menendez’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” yönelik her türlü desteği sebebiyle teşekkürlerini dile getirdi.

