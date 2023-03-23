ABD İnsan Hakları Raporu’nda Güney'de insan hakları ihlallerine dikkat çekildi

ABD Dışişleri Bakanlığı 2022 İnsan Hakları Raporu’nda Güney Kıbrıs’taki insan haklarına ilişkin en dikkat çeken unsurun, mülteciler ve sığınmacıların tutuldukları kamplarda uğradıkları insan hakları ihlalleri olduğu yazıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılına dair yayımlanan İnsan Hakları Raporu’nun Güney Kıbrıs’a ilişkin kısmında özellikle sığınmacı ve mültecilerin tutuldukları kamplar ile cezaevlerindeki insan hakları ihlallerine dikkat çekildi.

Alithia gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı 2022 İnsan Hakları Raporu’nda Güney Kıbrıs’taki insan haklarına ilişkin en dikkat çeken unsurun, mülteciler ve sığınmacıların tutuldukları kamplarda uğradıkları insan hakları ihlalleri olduğunu yazdı.

Raporda, Güney Kıbrıs’ta “Hloraka” ve “Purnara” mülteci kamplarında kalanların kötü muameleye maruz kaldıkları, sığınma taleplerinin değerlendirilmesinde yaşanan büyük gecikmeler sebebiyle özellikle “Purnara” kampının kapasitesinin çok üzerinde göçmeni barındırdığı belirtilirken, Baf’ta bir binada kalan mültecilerin ise, bina uygun olmadığı gerekçesiyle binayı boşaltmadıklarının istenmesine rağmen bunu yapmadıkları için Rum polisi tarafından tehditle ikametlerinden çıkarıldıklarına özellikle değinildi.

Raporda, “Purnara” kampının bin kişilik bir kapasitesi olmasına karşın 3 bin mülteciyi barındırdığı, yaşları 15 ila 18 arasında değişen 270 refakatsiz çocuğun da kampta bulunduğu belirtilirken 2022 yılında 29 bin 715 sığınma başvurusunun ise beklemede olduğuna dikkat çekildi.

Rum Merkezi Cezaevi’nin aşırı doluluk sorunuyla karşı karşıya olduğu, 543 kişi kapasiteli cezaevinde 998 mahkumun bulunduğu da belirtilen raporda, Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın ise cezaevinde öldürülmesine de yer verildi.

Çıdan’ın cezaevindeki hücresinde öldürüldüğü, soruşturma bitene kadar 11 mahkumun tutuklandığı, 6 gardiyanın ise açığa alındığı vurgulandı.

Raporda, rüşvet skandallarının da 2022 yılında gündemde olduğu, eski Rum Meclis Başkanı Dimitris Silluris, eski milletvekili Hrsitakis Ciovannis ve iki şahsın hakkında daha, rüşvet sebebiyle soruşturma başlatıldığı aktarılırken 2022 Kasım ayına kadarki sürede ise 45 tecavüz, 164 cinsel istismar ve 2 bin 104 aile içi şiddet olayının kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, LGBTQ+ ve kadınların insan haklarının korunması ve çalışma hayatında ayrımcılığa maruz kalmamalarının engellenemediği vurgulandı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “ABD Dışişleri: Bizi Duvara Çiviledi” başlığı altında verirken ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2022 yılına ilişkin insan hakları raporunda bir kez daha ciddi insan hakları ihlallerinden bahsettiğini yazdı.

Haravgi gazetesi ise haberini; “Kıbrıs’ta 2022 Yılında İnsan Haklarına İlişkin Çok Sayıda İhlal” başlığı altında okuyucusuna aktardı.

