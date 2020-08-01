"ABD'den geldi, karantinayı çiğnedi, gezmedik yer bırakmadı"

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu dün yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin aldığı yeni önlemleri duyururken, salgın konusunda çok kritik bir dönemde bulunulduğu uyarısını yaptı.

Yoannu, temaslı sayısının bu kadar çok olmasının sebebinin, vatandaşların gösterdiği gevşeklik ve kuralların çiğnenmesi olduğuna vurgu yaparak, ABD’den gelen ve kendi ikametgahında karantinada olması gereken bir şahsın, karantinasının üçüncü gününde kuralları çiğnemesine değindi.

Söz konusu şahsın adada gezmedik yer bırakmadığını ifade eden bakan, kendi kendini karantinaya alması gereken kişilerin listesinin bundan böyle polise verileceğini ve kontrollerin arttırılacağını vurguladı.

Yoannu ayrıca, 40 yaş altı vakaların sayısında büyük artış gözlemlendiğine de dikkat çekerek bu kişilerin çoğunun semptom göstermediklerini, bu yüzden de önlem almayarak virüsü bulaştırdıklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden hiçbir turistte vaka tespit edilmediğini belirten Yoannu, vakaların ya Kıbrıslılar ya da Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet edenlerden çıktığını da vurguladı.