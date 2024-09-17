AB ülkeleri içerisinde en fazla sosyal medya kullanımı Güney Kıbrıs’ta

Rumların yüzde 83’ünün Facebook, X, Instagram, Snapchat ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullandığını ve bu oranın AB’deki ortalamasının yüzde 59 olduğu bildirildi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içerisinde nüfusa oranla en fazla sosyal medya kullanımının Güney Kıbrıs’ta olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rumların yüzde 83’ünün Facebook, X, Instagram, Snapchat ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullandığını ve bu oranın AB’deki ortalamasının yüzde 59 olduğunu yazdı.

Gazete, Avrupa İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, Rumların yüzde 91’inin internete günlük erişiminin olduğunu ve yüzde 8’inin hayatında hiç internet kullanmadığını kaydetti.

Rumların internette dolaşan bilgilere de hemen inandığını belirten gazete, 10 Rum’dan sadece birinin, internette gördüğü bir bilgiyi teyit etme gereği duyduğunu yazdı.

