AB, temsilci atama niyetinde

AB’nin, Kıbrıs sorununa müdahil olacak bir temsilci atama niyetinde olduğu bildirildi

Güney'de yayımlanan Fileleftheos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında 15 Ekim’de New York’ta yemek formunda gerçekleşen görüşmenin ardından Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununa müdahil olacak bir temsilci atama niyetinde olduğunu bildirdi.

Fileleftheros, AB temsilcisi atama niyetini Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le geçen hafta Brüksel’de gerçekleşen görüşmeleri sırasında ima ettiğini ancak temsilcinin ne zaman atanacağının henüz netleşmediğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi, der Leyen-Hristodulidis görüşmesinden, Avrupa Parlamentosu’ndaki prosedürel oturumlar tamamlanmadan, yani aralık ayından önce herhangi bir şey beklenemeyeceği sonucunu çıkardı. Yeni Avrupa Komisyonu görevini devralmadan önce Brüksel’den herhangi özlü bir hareket beklenmiyor.

Geçen hafta katıldığı Brüksel’deki Avrupa Konseyi sonrasında “AB sözcüsünün de ifade ettiği gibi Kıbrıs sorunu Avrupa sorunudur, Avrupa Birliği’nin oynayacak rolü vardır.” diyen Hristodulidis çok yakında AB’den, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına artan ilgisini gösteren ve oynayabileceği başrole işaret eden bazı somut açıklamalar beklediğini kaydetti.

Rum tarafının Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs sorununda perde önüne çıkması aracılığıyla harekete geçecek olan BM’nin 15 Ekim’deki görüşmede kararlaştırılanlar temelinde bundan sonraki adımlarını beklediğini yazan gazete Türkiye’nin Kıbrıs sorununda nasıl hareket edeceğinin de özellikle merak edilmekte olduğunu ekledi.