AB nezdinde yoğun çalışma

Rum lider Hristodulidis’in, Kıbrıs sorununda müzakerelerin girdiği çıkmazın aşılması adına özellikle AB nezdinde çalışmalarını yoğunlaştırmasının beklendiği belirtildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve gerek AB gerekse uluslararası faktörlerin daha etkin rol üstlenmeleri adına çabalarını yoğunlaştıracağı iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi: “Sonu Olmayan Tartışmalar Tehlikesi – Almanya ve Fransa’ya Ağırlık Verilecek” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda müzakerelerin girdiği çıkmazın aşılması adına özellikle AB nezdinde çalışmalarını yoğunlaştırmasının beklendiğini iddia etti.

Gazete, son dönemde Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberlere önceki gün bir yenisini eklediğini ve Hristodulidis’in, AB’nin çözüm çabalarına daha etkin katılımının gerçekleşmesi gerektiği şeklindeki önerisi için harekete geçeceğini aktardığını yazdı.

KİPE’nin haberinde, Hristodulidis’in hedefinin Türkiye ve Yunanistan’daki seçimlerin ardından bu önerisinin hayata geçirilmesi olduğu belirtilirken özellikle Fransa ve Almanya’ya ağırlık verileceği vurgulandı.

Gazete, kendi diplomatik kaynaklarının ise, Kıbrıs Türk tarafının hali hazırda reddettiği bir öneriyle çıkmazın nasıl aşılabileceği konusunda büyük soru işaretleri olduğunu ifade ettiklerini aktardı.

Haber göre söz konusu kaynaklar “AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olup olmaması konusunda sonu olmayan bir tartışmanın başlama ihtimalinden” söz ettiler.

