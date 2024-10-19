AB'den destek mesajı bekleniyor

Rum lider Hristodulidis, AB'den Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmaya yönelik açıklamaların yakında yapılmasının beklendiğini söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’taki gayriresmi üçlü görüşmenin ardından gittiği Brüksel’de gerçekleştirdiği temaslar ve yaptığı açıklamalar, dün güneyde yayımlanan gazetelerde yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “AB’den Gelecek Açıklamalar” başlıklı haberinde, yakın zamanda Avrupa Birliği'nden Kıbrıs sorunuyla ilgili bir hamle beklendiğini ve bunun geçen salı New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi görüşmenin bir çeşit devamı niteliğinde olacağını yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis ise Brüksel’de yaptığı açıklamada, AB tarafından ilgili açıklamaların yıl sonundan önce yapılmasının beklenmesi gerektiği imasında bulundu.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in geçen salı New York’taki gayriresmi yemeğin sonuçlarını Brüksel’deki Avrupa Halk Partisi toplantısı çerçevesinde ele aldıklarını yazdı.

Gazete Hristodulidis’in söylediklerine dayanarak, Ursula von der Leyen’in Hristodulidis’ten duyduklarını son derece olumlu bulduğunun görüldüğünü ve bu yüzden Kıbrıs sorunundaki çabaya yardımcı olmak için kendi hamlesini yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

Hristodulidis açıklamasında yakın zamanda Avrupa Birliği'nden, müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili artan ilgisini gösterecek bazı somut açıklamalar yapılmasının beklenmesi gerektiğini söyledi.

İlgili açıklamaların 2024 yılı içinde yapılmasının beklenip beklenmemesi gerektiği konusundaki bir soruya karşılık ise Hristodulidis, buna olumlu yanıt vererek, komisyon adaylarının sunumlarının Avrupa Parlamentosu’ndan geçmesinin akabinde, oynayabileceği lider rolü gösterecek somut açıklamaların AB tarafından yapılmasını umduğunu dile getirdi.

Hristodulidis’in Brüksel temasları çerçevesinde Almanya Başbakanı ve Yunanistan Başbakanıyla New York’ta yapılan görüşmeyi ele alma fırsatı bulduğunu da yazan gazete, Hristodulidis’in bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini canlı tuttuğunu söylediğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri'nin sürece olan bağlılığı ve kararlılığından memnuniyet duyduklarını da ifade eden Hristodulidis, oynayacak belirli bir role sahip olan Avrupa Birliğiyle de birlikte bu çabayı güçlendirmek için burada bulunduklarını belirtti.

Haravgi’de yer alan habere göre ise Hristodulidis çabanın sonraki adımlarının BM Genel Sekreteri'nin, müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerinin ele alınması için gayriresmi bir genişletilmiş görüşme düzenlemek için atacağı adımları yanı sıra bazı daha spesifik geçiş noktalarına sahip olma olasılığını ve perspektifini araştırmaları için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yapacağı görüşmeyi de içerdiğini kaydetti.

Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda Rum kesiminin birçok önerisi bulunduğunu ve bunu BM Genel Sekreteri'ne sunduğunu da öne süren Hristodulidis, ancak ne yazık ki bekledikleri yanıtın gelmediğini sözlerine ekledi.