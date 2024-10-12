9 ayda yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Güney Kıbrıs’ta 9 ay içerisinde ele geçirilen narkotik madde miktarının yarım tonu aştığı bildirildi. Bu durumun uyuşturucu dolaşımı ve kullanımının ulaştığı boyutların büyüklüğünü gösterdiğine dikkat çekildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Rum polisi narkotik şubesi verileri 1 Ocak-10 Ekim döneminde 522 kilo 273 gram marihuana (hintkeneviri) ele geçirildiğini gösteriyor. Bu miktarın geçen yılın aynı döneminde ele geçirilen miktarla neredeyse aynı. Aynı dönemde 13 kilo 68 gram kokain, 1 kilo 340 gram kenevir reçinesi, 7 gram eroin, 14 kök de hintkeneviri bitkisi ele geçirildi.

Ele geçirilen narkotik maddenin büyük bölümü uluslararası uyuşturucu çeteleri tarafından seferber edilen kişilerin bavullarında bulundu ancak son dönemde Limasol’da da büyük miktarda uyuşturucu saptandı.

