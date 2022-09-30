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87 yaşındaki yaşlı kadın boğularak öldürüldü mü?

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Lefkoşa Rum Kesimi’nde 87 yaşındaki yaşlı kadının boğularak öldürüldüğünden şüpheleniliyor

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87 yaşındaki yaşlı kadın boğularak öldürüldü mü?
Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı “Ay.Pavlo”da yaşayan 87 yaşındaki bir kadının dün öğle saatlerinde ölü bulunduğu ve kadının, boğularak öldürüldüğünden şüphelenildiği bildirildi.
Alithia gazetesi, kadının iki kardeşinin polise verdiği ifadede, kardeşlerini öğlen, evinin bahçesinde baygın halde bulduklarını ve ambulans çağırdıklarını söylediklerini ancak otopside, kadının boğazında boğulmaya işaret eden bazı izler tespit edildiğini yazdı.
Haberde, bugün yapılacak ileri tetkiklerde kadının kesin ölüm sebebinin belli olacağı ifade edildi.
 
 
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