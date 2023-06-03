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8 yılda 46 kişi isim ve cinsiyet değiştirdi

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8 yılda 46 kişi isim ve cinsiyet değiştirdi
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Güney Kıbrıs'ta Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nin 2016’dan beridir izlediği idari prosedür aracılığıyla bugüne kadar 46 kişinin isim ve cinsiyetlerini değiştirdiği bildirildi.

Politis’in haberine göre, idari prosedür 16 yaş ve üzerindeki kişilerin resmî evraklardaki (kimlik, pasaport, seçmen kartı, doğum belgesi vb.) isim ve cinsiyet hanelerindeki kayıtlı isim ve cinsiyetlerini hissettikleri isim ve cinsiyetlerle değiştirme hakkı veriyor. Rum Adalet Bakanlığı’nın bu prosedürün yasallaşması için meclise sunduğu yasa tasarısının ise beklemede olduğu kaydedildi. 
 
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