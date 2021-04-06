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8 ülkeden EastMed boru hattı için Avrupa Komisyonu’ndan destek talebi

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Sekiz ülkenin Avrupa Komisyonu'na gönderdiği mektupla EastMed boru hattı ve Yunanistan’ın kuzeyindeki mevcut altyapının değerlendirilmesiyle gelecek olanların, bölgenin doğalgazla beslenmesinin güvenliğini güçlendireceği kaydedilerek, Avrupa Komisyonu’ndan projenin hayata geçirilmesine destek vermesi talep edildi

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8 ülkeden EastMed boru hattı için Avrupa Komisyonu’ndan destek talebi
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Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’ın, Avrupa Enerji Komiseri Kadri Simson’a EastMed boru hattıyla ilgili mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas’ın inisiyatifiyle yazılan ortak mektupta, EastMed boru hattının bölgesel enerji güvenliği ile enerji geçişinin güvenliği açısından önemine işaret edildiğini yazdı.

Gazeteye göre mektupta, EastMed boru hattı ve Yunanistan’ın kuzeyindeki mevcut altyapının değerlendirilmesiyle gelecek olanların, bölgenin doğalgazla beslenmesinin güvenliğini güçlendireceği kaydedilerek, Avrupa Komisyonu’ndan projenin hayata geçirilmesine destek vermesi talep edildi.

Haberde, mektubun içeriğinin 8 ülkenin enerji bakanları tarafından 28 Ocak’ta yapılan telekonferans toplantısında şekillendirildiği ve bu toplantının da, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in girişimiyle yapıldığı belirtildi.

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