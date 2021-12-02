77 yaşındaki hasta, başka hastaneye taşınırken takside öldü

Güney Kıbrıs’ta 77 yaşındaki bir erkek hastanın, hastaneye taksiyle götürüldüğü sırada hayatını kaybetmesinin infiale neden olduğu belirtildi.

Rum polisi, ailenin şikayeti üzerine doktor ihmaliyle ilgili soruşturma başlattı.

Fileleftheros gazetesi, 77 yaşındaki hastanın, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle geçtiğimiz Salı akşamı Poli Hastanesi’ne götürüldüğünü, hastanenin yetersiz olması nedeniyle nöbetçi doktorun ileri tetkik için hastayı Baf Hastanesi’ne sevk ettiğini yazdı.

Hastanın, mevcut ambulansın bölgeden ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle, Baf Hastanesi’ne taşınması için taksi çağrıldığını yazan gazete, 77 yaşındaki hastanın takside giderken hayatını kaybettiğini belirtti.

77 yaşındaki hastanın ailesi, yakınlarının aynı gün sabahleyin de Poli’deki hastaneye başvurduğunu, kendisine böbrek ağrısı teşhisi konduğunu, ilgili tedavinin uygulanmasının ardından çıkışını imzalayarak hastaneden ayrıldığı yönünde açıklama yaptığını belirten gazete, 77 yaşındaki hastanın ölmesiyle Poli Hastanesindeki yetersizliklerin gündeme getirildiğini yazdı.

Habere göre Poli sakinleri de bu olay üzerine ayaklanarak Cumartesi günü protesto eylemi yapmaya karar verdi.

Gazete, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün ise 77 yaşındaki hastanın ölümüne yol açan olayları tespit etmek amacıyla yapılan ve yapılmayanlar konusunda izahat istediğini yazdı.