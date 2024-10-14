75 metrelik şeftali kebabıyla Guiness Rekorlar Kitabı’na girdiler

Güney Kıbrıs’ta dün, 75 metre uzunluğunda şeftali kebabı yapılarak Guiness Rekorlar Kitabı’na girildiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia” (Mormenekşe) köyünde gerçekleştirilen festivalde, 75 metrelik şeftali kebabı sarıldığını ve bu uzunluktaki şeftali kebabının ilk kez yapılarak, Guiness Rekorlar Kitabı’na girildiğini yazdı.
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