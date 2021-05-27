712 Kıbrıslı Türk Güney'deki seçimde oy kullanacak

Güney Kıbrıs'ta yaşayan toplam 712 Kıbrıslı Türk'ün Güney Kıbrıs'ta yapılacak olan seçide oy kullanmak amacıyla seçmen kütüğüne kayıt yaptırdığı ve 30 Mayıs Pazar günü yapılacak olan parlamento seçiminde oy kullanmaya hak kazandığı bildirildi.

Seçim Görevlileri Başkanı Costas Constantinou, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin 120’sinin Lefkoşa bölgesinde, 235’inin Limasol bölgesinde, 5’inin Mağusa bölgesinde, 169’unun Larnaka bölgesinde ve 183’ünün de Baf bölgesinde oy kullanacaklarını açıkladı.

Constantinou, Kıbrıslı Türklerin oyları gizli kalmayacağı için ayrı seçim merkezlerinde oy kullanmayacaklarını, dil sorunu nedeniyle kayıtlı oldukları seçim merkezlerinde buna göre hazırlık yapıldığını söyledi.

Costas Constantinou, bu Kıbrıslı Türklerin sürekli hükümet kontrolündeki bölgelerde yaşadıklarını ifade etti.

