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7 yaşındaki bir kız çocuğu havuzda boğuldu

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7 yaşındaki bir kız çocuğu havuzda boğuldu
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Norveç’ten Güney Kıbrıs’a tatile giden bir ailedeki 7 yaşındaki kız çocuğunun, Protara’da kaldıkları otelin havuzunda boğulmasının ardından, yoğun bakımda hayatını kaybettiği belirtildi.
Politis gazetesi, polisten edinilen bilgilere dayanarak, kız çocuğunun pazar günü öğlen saatlerinde havuzda bilinci kapalı halde bulunduğunu ve ardından havuzdan çıkarılarak Paralimni’deki “Mağusa Genel Hastanesi"ne kaldırıldığını yazdı.
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğun bilincinin geçici olarak yerine geldiğini, akabinde çocuğun daha ileri tedavi için Makarios Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildiğini kaydeden gazete, çocuğun ambulansla hastaneye sevki sırasında bazı komplikasyonlar meydana geldiğini ve daha sonra çocuğun entübe edilerek solunum cihazına bağlandığını belirtti.
Çocuğun ilerleyen saatlerde Makarios Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybettiğini yazan gazete, otelin havuzunda can kurtaranlar olduğunu ve boğulma olayı gerçekleştiği sırada can kurtaranların nerede olduğunun araştırılacağını ekledi.
 
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