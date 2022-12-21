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6 parselde önemli doğal gaz keşfi

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Güney Kıbrıs'ın 6’ncı parseldeki “Zeus-1” hedefinde 2-3 Tfc’lik doğal gaz yatağı bulunduğu açıklandı

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6 parselde önemli doğal gaz keşfi
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Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’nin (MEB) 6’ncı parselindeki “Zeus-1” hedefinde 2-3 trilyon ayak küplük yatak keşfedildiğini açıkladı.
Bakanlık sitesinde yayımlanan açıklamada göre, ENITotalEnergies konsorsiyumunun “Tungsten Explorer” sondaj gemisi aracılığıyla 6’ncı parselde yürüttüğü araştırma sondajlarında, Ada kıyılarından 162 kilometre uzağında, “Cronos-1” sondajının 5 kilometre Batısı’nda ve 2 bin 300 metre derinde 105 metrelik temiz doğal gaz sütunu keşfedildiği bilgisi verildi.
Sütundaki toplam doğal gaz miktarının 2-3 trilyon ayak küp (tfc) olduğu tahmin ediliyor. “Zeus-1”, “Calypso-1” ve “Cronos-1”in ardından ENITotal konsorsiyumu tarafından yapılan üçüncü keşif.
 
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