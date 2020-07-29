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500 hepatit hastası var ama ilaç yok

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500 hepatit hastası var ama ilaç yok

Rum tarafında hepatit ilacı bulunmadığı, hepatitten mustarip kişilerin ya Yunanistan’a veya Mısır’a gitmek zorunda kaldığı bildirildi.

Alihtia’nın haberine göre, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla Rum Haber Ajansı’na konuşan Hepatit Hastaları ve Dostları ‘Promithea” Derneği Başkanı Yannula Kulla Rum Yönetimine, Rum tarafındaki yaklaşık 500 hepatit hastasının ihtiyaç duyduğu ilacı tedarik edip erişimlerine sunma çağrısı yaptı.

İlgili Rum mercilerinin 4 yıl önce ilaç tedariki sözü vermesine rağmen bunun halen yerine getirilmediğini vurgulayan Kulla hepatit (C) hastalarının ilaç tedavisi için uzun süreler beklemek zorunda kaldığını, kimileri ilaçlarını almak için Yunanistan’a veya Mısır’a gitmek zorunda kalırken kimilerinin öldüğünü söyledi.

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