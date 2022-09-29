Güney Kıbrıs’ta üniversite öğrenimi gören 50 Kıbrıslı Rum öğrenci KKTC’de ikamet ediyor. KKTC’de ev kiralayan Kıbrıslı Rum öğrencilerden bazılarını evlerinde ziyaret ettiğini ve tek odalı ev için 170, iki odalı ev için ise 200-220 Euro kira ödedikleri bildirildi

Güney Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören 50 kadar Kıbrıslı Rum öğrencinin, Güney’de ev kira bedellerinin yüksek olması sebebiyle KKTC’de kiraladıkları evlerde ikamet ettikleri bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının Meclis Eğitim Komitesi’nin dünkü toplantısında ele alındığını, toplantıda KKTC’de ev kiralamayı tercih eden Kıbrıslı Rum öğrencilerin de konuşulduğunu yazdı.

Habere göre, komite toplantısında konuşan milletvekili Alekos Trifonidis, KKTC’de ev kiralayan Kıbrıslı Rum öğrencilerden bazılarını evlerinde ziyaret ettiğini ve tek odalı ev için 170, iki odalı ev için ise 200-220 Euro kira ödediklerini öğrendiğini belirtti.

Kendisinin “Ayios Demetios” (Metehan) bölgesinde ikamet eden 4-5 Kıbrıslı Rum öğrenciyle görüşmüş olmasına karşın, aynı bölgede 50 kadar Kıbrıslı Rum öğrencinin kaldığı bilgisini edindiğini ifade eden Trifonidis, Güney Kıbrıs’ın dağlık köylerinden veya diğer kentlerinden Güney Lefkoşa’ya öğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerinin bu yöntemi seçtiklerini aktardı.

Komitede ayrıca, özellikle Limasol bölgesinde kiraların 800 ila 1200 Euro’lara dayandığı, Ukrayna’daki savaş sebebiyle de öğrenci sayısında artış yaşanması yüzünden boş ev bulmanın imkansız hale geldiği, öğrencilerin anlaşmalı otellerde konaklamaları yönünde çalışmaların ise sürdüğü bilgileri de gündeme getirildi.



