5 Kıbrıslı Türk sigara kaçakcılığından tutuklandı

5 Kıbrıslı Türk’ün salı akşamı Baf Havalimanı’nda, valizlerinde bulunan gümrüksüz sigara ve tütün yüzünden tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 5 Kıbrıslı Türk’ün Londra’ya gitmek üzere Baf Havalimanı’na gittiklerini ve valizlerinde yapılan aramada, 522 karton gümrüksüz sigara ile 25 kilo gümrüksüz tütün bulunduğunun tespit edildiğini yazdı.

Gazete, 5 Kıbrıslı Türk’ün bu ürünlerin gümrüğünü ve kesilen cezayı ödeyemediklerini, bu nedenle de tutuklandıklarını kaydetti.