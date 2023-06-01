49 yıl sonra bayrak teslimi

1974’te Girne Kalesi’nde asılı bulunan Yunan bayrağı RMMO’ya teslim edildi

1974 yılında Girne Kalesi’nde asılı bulunan Yunan bayrağı önceki gün düzenlenen törenle Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) teslim edildi.Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, bayrağın 2004 yılında geçiş kapıları açıldığı zaman, bir Kıbrıslı Türk tarafından Güney Kıbrıs Polisi’ne verildiğini ve o zamandan beri Polis Müzesi’nde bulunduğunu; önceki gün de törenle, Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru tarafından RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’e verildiğini yazdı.Haberde, Zervakis’in bayrağı teslim alırken yaptığı konuşmada, RMMO’nun polisten bu tarihi yadigarı duygulu hislerle teslim aldığını ifade ederek, Girne Kalesi’nin 1974 öncesi dönemiyle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.