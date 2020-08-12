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46 mahkuma Başkanlık affı

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46 mahkuma Başkanlık affı
Rum kesiminde, 15 Ağustos’ta kutlanacak olan Meryem Ana yortusu öncesinde, Rum Merkezi cezaevinde tutuklu bulunan 46 mahkûmun başkanlık affıyla bugün serbest kalacağı haber verildi.
46 mahkûmun 25’inin Kıbrıslı Rum, 21’inin de yabancı uyruklu olduğunu ve bu kişilerin hafif suçlar yüzünden mahkûm olmuş kişiler olduklarını yazan Fileleftheros gazetesi, bu kişilerin cezalarının yarısını tamamlamış ve normal şartlarda önümüzdeki Ekim ayına kadar tahliye olacak kişiler olduğunu kaydetti.
Gazete, Rum Merkezi cezaevindeki aşırı kalabalık sorununun devam ettiğini de ekledi.
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