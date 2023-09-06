3’lü zirveden 3+2 çıktı

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in katılımıyla Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleştirilen üçlü görüşmeden, Hindistan’a yönelik açılım yapılması kararı çıktı

Güney Kıbrıs’ta önceki gün gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirve toplantısından çıkan sonuçlar Rum basınında geniş yer aldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, üçlü zirve toplantısının sonuçlarına, yapılan açıklamalara geniş yer verdiler.

Gazeteler, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail iş birliği ekseninin, ABD’nin ardından, yani 3+1’den, Hindistan’a da yayılarak 3+2 olacağını yazdılar.

Güney’de yayımlanan Filelefhteros gazetesi, “Hindistan’a Yönelik Açılım” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail’in katılımıyla Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleştirilen üçlü görüşmeden, Hindistan’a yönelik açılım yapılması kararının çıktığını yazdı.

Hindistan’ın üçlü iş birliğine katılımının, stratejik bir derinlik kazandıracağını aynı zamanda enerji sektöründe önemli bir pazarın açılmasına yol açacağını yazan gazete, Güney Kıbrıs ve İsrail'in ileriki aylarda doğal gaz konusunda kararların verilmesi gerektiği konusunda da mutabık kaldığını belirtti.

Gazete, üçlü iş birliğinin genişleyeceğine ilişkin açıklamanın toplantı sonunda yapıldığını yazdı.

Habere göre toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, enerji konusundan söz ederken doğal gaz ve yenilenebilir enerjinin, özellikle son dönemdeki jeopolitik gelişmeler ışığında, bölgedeki öncelikli iş birliği kapısı olduğu konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Hristodulidis, İsrail ve Yunanistan liderleriyle birlikte ABD ile 3+1 şeklindeki oluşumu yeniden teyit ettiklerini ve bunun başka ülkelerle geliştirilmesinden söz ederek Hindistan üzerinde durduklarını ifade etti.

Bölgesel zorluklardan da bahsettiklerini söyleyen Hristodulidis, üç liderin, tehditlerin göğüslenmesi için sürekli koordinasyonun önemini vurguladığını belirtti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a yönelik elektrik bağlantısının sağlanması konusunun bulunduğunu, İsrail’in de bağlanmak istediğini ifade etti.

Netanyahu açıklaması çerçevesinde ayrıca 3+1 oluşumunun, Hindistan ile genişletilmesinden söz etti ve bir sonraki üçlü toplantıya Hindistan başbakanın da davet edilebileceğini söyledi.

Netanyahu ayrıca İsrail doğal gazının ihracatı konusunda Güney Kıbrıs ile iş birliği olasılığını da incelediklerini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise açıklamasında, üç ülke arasındaki elektrik bağlantısına verdiği desteği yinelerken Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının daha da genişletilmesini istediklerini ifade etti.

