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36 yaşındaki Rum’un tasarrufunda 40 kilo Hint keneviri, para, silah ve mermi bulundu

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Rum polisi Limasol’da sakin bir Rum’un evinde, bavulların içinde 40 kilo civarında Hint keneviri, silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

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36 yaşındaki Rum’un tasarrufunda 40 kilo Hint keneviri, para, silah ve mermi bulundu
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Alithia ve diğer gazetelere göre cumartesi bir aracı durdurup arayan polis, 36 yaşındaki bir Rum’un tasarrufunda naylon poşetlerde 2 kiloya yakın Hint keneviri ve 12 bin 400 euro nakit para buldu.
Uyuşturucu ile yakalanan kişinin evinde yapılan aramada ise 6 bavul içine saklanmış 40 kilo civarında Hint keneviri, çekmece içinde iki tabanca ve 14 canlı mermi ile içinde 9 mm’lik 2 bin mermi bulunan iki koli bulundu.
Adı açıklanmayan Rum hakkında dün çıkarıldığı mahkemeden 8 gün tutukluluk emri alındı.
 
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