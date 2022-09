323 Rum ve Maronit kuzeydeki evlerine döndü

Rum Bakanlar Kurulunun, kısa süre önce gerçekleştirdiği toplantısında, Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’a yeniden yerleşmesiyle ilgili planın gözden geçirilmesine karar verdiği haber verildi.

Politis gazetesi “Hali Hazırda 323 Kişi Evlerine Döndü- Kıbrıs Cumhuriyeti İsteyenlere Daimi İkamet İçin Ekonomik Teşvik ve Ödenek Veriyor” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Foitu’nun ofisinin, buna paralel olarak, Sosyal Yardım Müsteşarlığıyla işbirliği içerisinde, bugün Kuzey Kıbrıs’taki köylerde yaşamını sürdüren genç kişilerin sayısının artırılması amacıyla, 45 yaş altı genç çiftlerin yerleşim planını uyguladığını yazdı.

Yaşlanmaya bağlı olarak KKTC’de ikamet eden ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen Kıbrıslı Rum ve Maronitlerin hayatlarını kaybettiklerini yazan gazete, yakın zamanda, konut inşa etmeleri/genişletmeleri için KKTC’de yaşamını sürdüren genç “mahsur” çiftlerin devlet tarafından desteklenmesiyle ilgili yeni bir planın hayata geçirilmesinin beklendiğini kaydetti.

Gazete bu yeni planın, şu an KKTC’de yaşamını sürdüren Rum ve Maronitlerin büyük çoğunluğunun karşı karşıya bulunduğu aynı evde birlikte oturma konusundaki ciddi sorunları çözmesinin beklendiğini de belirtti.

Rumların Kuzey Kıbrıs’a yeniden yerleşmesiyle ilgili yeni planın, süreci iki aşamalı olarak belirlediğini ve bunlardan ilkinin ilgilenildiğine dair beyanda bulunulması, ikincisinin ise başvuru yapılması olduğunu kaydeden gazete, buna paralel olarak, yeni planın daimi ve sürekli ikamet onayı aynı zamanda polisin yetkili biriminden alınması gereken geçiş belgesi konusunda emniyet sübapları sunduğunu da yazdı.

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun ofisinin, Çalışma Bakanlığıyla işbirliği içerisinde, 45 yaş altı genç çiftlerin Kuzey Kıbrıs’taki köylerine yerleşmeleriyle ilgili planı uyguladığını yazan gazete, yeniden yerleşenlerin kişi başı 371,60 Euro, çift başına ise 557,55 Euro yardım aldıklarını kaydetti.

Genç çiftlere 18 yaşından küçük çocukları olmaları halinde 15 bin Euro, çocukları olmaması halinde ise 10 bin Euro’ya kadar ekonomik yardım sağlandığını belirten gazete, genç çiftlere ayrıca ev aletleri ve diğer gerekli eşyaları almaları için 2 bin Euro’ya kadar, mesleki faaliyette bulunmaları için de 3 bin Euro’ya kadar ekonomik yardım sağlandığını ifade etti.

Planın kısa süre önce Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını ve yakın zamanda uygulamaya konmasının beklendiğini kaydeden gazete, bu planın “mahsurlar” olarak KKTC’deki köylerinde ikamet eden 45 yaş altı kişilerden oluşan ailelere ekonomik yardımda bulunulmasını öngördüğünü belirtti.

Bunun 3 yıllık bir plan olduğunu ve bunun uygulanmasının şu an KKTC’de yaşamını sürdüren birçok Kıbrıslı Rum ve Maronitin karşı karşıya bulunduğu aynı evde birlikte oturma problemini çözeceğini yineleyen gazete, evlenen genç “mahsurların” KKTC’deki köylerine dönmeleri ve çocuk sahibi olmalarından ötürü çok sayıda kişinin birlikte yaşadığını belirtti.

-KKTC’de yaşayanların toplam sayısı 661

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun ofisinden elde edinilen resmi bilgilere göre, şu an 290’ı Karpaz bölgesindeki köyler, 48’i de Maronit köylerinde olmak üzere Kuzey Kıbrıs’ta “mahsurlar” olarak nitelendirilen toplam 338 Kıbrıslı Rum ve Maronit yaşadığını kaydeden gazete, 51’i Rum köyleri, 272’si de Maronit köyleri olmak üzere toplam 323 kişinin ise KKTC’deki köylerine yeniden yerleştiklerini belirtti.

“Mahsurlar” olarak nitelendirilen Kıbrıslı Rumlar ile Maronitlerin yaşadıkları bölgeleri de ayrıntılı bir şekilde yazan gazete, Karpaz bölgesinde, “Rizokarpaso’da (Dipkarpaz) 241, Aya Triada’da (Sipahi) 47 ve Agios Andronikos’da (Yeşilköy) ise 2 olmak üzere toplam 290 kişi yaşadığını belirtti.

Gazete Dipkarpaz’a 44, Sipahi’ye ise 7 kişi olmak üzere toplam 51 kişinin de bu köylere yeniden yerleştiklerini ifade etti.

Maronit köylerinde ise “45’i Kormakiti (Koruçam), 3’ü ise Karpasia (Karpaşa) olmak üzere 48 mahsur kişinin” yaşadığını kaydeden gazete, Koruçam’a 249, Karpaşa’ya ise 23 olmak üzere toplam 272 kişinin de bu köylere yeniden yerleştiğini yazdı.

-Çocukların Eğitimi

Dipkarpaz’da şu an 15 öğrencinin ortaokulunda, 15 öğrencinin ilkokulunda, 7 öğrencinin ise anaokulunda okuduğunu kaydeden gazete, Dipkarpaz’da iki okul birimi bulunduğunu, bunlardan birincisinin ortaokul-lise birlikte olduğunu, diğerinin ise ilkokul, okul öncesi ve anaokulunu barındırdığını izah etti.

Rum Bakanlar Kurulunun kararıyla Dipkarpaz’daki okul birimlerinin tamir çalışmaları için 100 bin Euro’luk ödenek onaylandığını yazan gazete, futsal sahası inşa edilmesi için de 80 bin Euro’luk ödenek ayrıldığını anımsattı.

KKTC’de yaşamını sürdüren tüm Kıbrıslı Rumlar ile Maronitlerin aylık 371,60 Euro, çift olmaları halinde ise aylık 557,55 Euro ödenek aldıklarını yineleyen gazete, her çocuk için ayda 111 Euro yardım yapıldığını ve bu ödeneğin 3 yaşını tamamlamaları ve Dipkarpaz anaokuluna kaydolmaları şartıyla 379 Euro’ya kadar artırıldığına dikkati çekti.

Bu miktarın eğitimlerini tamamlayana kadar çocuklara verildiğini ifade eden gazete, 18 yaşını tamamladıktan sonra ise bu kişilere 371,60 Euro ödenek verildiğini belirtti.

“Mahsurlara” evde bakılmaları için ödenek verildiğini de yazan gazete, KKTC’de yaşamını sürdüren Rum ve Maronitlere gıda ve diğer ürünler gönderildiğini de ekledi.

-Fotiu

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu ise konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun Kuzey Kıbrıs’taki köylere yeniden yerleşme planının gözden geçirilmesi kararını yorumlayarak “mahsurların 1974 yılından bu yana Türk istilası ve işgalinin en dramatik sonuçlarını yaşadıklarını ve bu kişilerin atalarının topraklarında kalmak için gerçekten çok zor koşullarda mücadele etmeyi sürdürdüklerini” iddia etti.

Rum hükümetinin, sürekli eylemleri ve uygun kararlarla, zaman zaman ortaya çıkan zorluklarla baş edebilmeleri, yaşam kalitesinin artırılması aynı zamanda KKTC’deki köylerine yeniden yerleşmek isteyenlerin teşvik edilmesi amacıyla, “mahsurlara” yardımcı olmak için destek planları şekillendirdiğini ifade eden Fotiu “son yıllarda, çeşitli yeniden yerleşim planlarıyla, işgal altındaki bölgelere yaşam ve umut vermek amacıyla, mahsur olarak yaşamlarını sürdürdükleri işgal altındaki köylerdeki Rum ve Maronitlere, yeniden yerleşmeleri için yardımcı olmaya çalıştıklarını” iddialarına ekledi.