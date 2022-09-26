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3 kilo kokain ele geçirildi

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3 kilo kokain ele geçirildi
 Yurt dışından Larnaka Havalimanı’na gelen 21 yaşındaki gencin tasarrufunda 3 kilo kokain tespit edildiği belirtildi.
Haravgi gazetesi, Rum polisi ve gümrük makamlarının, Brezilya’dan Larnaka Havalimanı’na dün gelen 21 yaşındaki gencin bagajında, içerisinde toplam 3 kilo kokain bulunan paketler tespit ettiğini yazdı.
Habere göre genç daha sonra polis tarafından tutuklandı.
 
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