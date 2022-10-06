29 bin 377 kişi “long covid” (uzamış covid) etkileri yaşıyor

Güney Kıbrıs’ta korona virüs hastalığı geçiren 29 bin 377 kişinin “long covid” (uzamış covid) sendromu etkileri yaşadığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta en az 29 bin 377 kişinin geçtiğimiz Eylül ayına kadar “uzamış covid sendromu” tanısı aldığını yazan Fileleftheros gazetesi, korona hastalığı geçiren bu kişilerin yüzde 97’sinin yorgunluk, yüzde 73’ünün kas ve iskelet ağrıları, yüzde 71’inin nefes darlığı, yüzde 52’sinin kafa karışıklığı/düşünce zorluğu, yüzde 39’unun endişe, yüzde 31’inin ise korku yaşadıklarını belirtti.

Bu konuyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta bir araştırma yapıldığını ve çıkan sonuçların dün düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden gazete, araştırmaya katılan kişilerin yüzde 79’unun ise aşılı olduklarını ekledi.

