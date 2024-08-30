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23 bin 760 kişi işsiz

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23 bin 760 kişi işsiz
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Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 2024 yılı ikinci çeyreğinde işsiz sayısı 23 bin 760 olarak kayda geçti.
Haravgi gazetesi, söz konusu dönemde çalışan nüfusun sayısının 511 bin 423, yani nüfusun yüzde 65,1’i olduğunu belirtirken, istihdam edilenlerin sayısının ise 487 bin 663 olduğunu aktardı.
İşsiz sayısının ise, çalışan nüfusun yüzde 4,6’sına tekabül edecek şekilde 23 bin 760 olduğunu belirten gazete, yarı zamanlı çalışan kişi sayısının ise 43 bin 621 olduğunu vurguladı.
 
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