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2022 Aralığı 1901’den beri 13’üncü en sıcak ay oldu

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2022 Aralığı 1901’den beri 13’üncü en sıcak ay oldu
Rum Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan ölçümler, 2022 Aralık ayını, 1901’den beri kaydedilen 13’üncü en sıcak aralık ayı olduğunu gösterdi.
Haravgi'de yer alan habere göre, günlük sıcaklığın ortalama 21,4 derece santigrat olduğu, yağış oranının da 33, 6 mm ile mevsim normallerinin yüzde 32’sinde kaldığı 2022 Aralığı, 1901’den bu yana kaydedilen 13’üncü en sıcak Aralık ayı oldu.
 
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