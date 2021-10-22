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200 bin kişi fakirlik sınırında

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200 bin kişi fakirlik sınırında
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 Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 24’ünün fakirlik sınırı altında yaşadıkları belirtildi.
Haravgi gazetesi: “200 Bin Kişi Fakirlik Eşiğini Geçti” başlığı altında verdiği haberinde, “Kıbrıs Fakirlikle Mücadele Ağı” tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta toplam nüfusun yüzde 24’ünün fakirlik sınırı altında yaşadığının açıklandığını yazdı.
Habere göre söz konusu açıklamada, yaklaşık 200 bin kişinin fakirlik sınırı veya altında yaşamakta oldukları vurgulanırken, bu durumun en önemli sebepleri arasında “toplu iş sözleşmelerinin ve asgari ücretin çiğnenmesi, Korona virüs salgını” gösterildi.
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