20 yaşındaki Kıbrıslı Rum eğitim sırasında hayatını kaybetti

Yunanistan Harp Okulu öğrencisi 20 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, bugünkü eğitim sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

“Sigmalive” internet sitesinin haberine göre, 20 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, Yunanistan Harp Okulu’nun yaz dönemi eğitim faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki Kıbrıslı Rum’a acil müdahalenin yapıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

Kıbrıslı Rum’un ölüm nedeni yetkililer tarafından araştırılırken Rum Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklama yapması da bekleniyor.

