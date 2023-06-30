banner913
banner932
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
31 0
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
35 0
 
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
35 0
İddialar asılsız çıktı
İddialar asılsız çıktı
124 0
Rum benzincilerde öfke büyük
Rum benzincilerde öfke büyük
20 0
Sevenleri şokta
Sevenleri şokta
55 0
İddialar asılsız çıktı
İddialar asılsız çıktı
301 0
banner915

20 yaşındaki Kıbrıslı Rum eğitim sırasında hayatını kaybetti

banner476

banner825
20 yaşındaki Kıbrıslı Rum eğitim sırasında hayatını kaybetti
banner960
 Yunanistan Harp Okulu öğrencisi 20 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, bugünkü eğitim sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.
“Sigmalive” internet sitesinin haberine göre, 20 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, Yunanistan Harp Okulu’nun yaz dönemi eğitim faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybettiği belirtildi.
İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki Kıbrıslı Rum’a acil müdahalenin yapıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.  
Kıbrıslı Rum’un ölüm nedeni yetkililer tarafından araştırılırken Rum Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklama yapması da bekleniyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.