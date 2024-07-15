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"20 Temmuz gecesi Kıbrıs’ta olacağım"

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"20 Temmuz gecesi Kıbrıs’ta olacağım"
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis önceki gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştü.
Miçotakis görüşme öncesinde basına yaptığı açıklamada “Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının elzem olduğunu” söyledi.
Ada’nın 50 yıldır bölünmüş olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Miçotakis, “Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi için her olanağın değerlendirilmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.
20 Temmuz’da Güney Kıbrıs’ta olacağını kaydeden Miçotakis “20 Temmuz gecesi Başkanlık Sarayı’nda düzenlenecek törene katılmak üzere Kıbrıs’ta olacağım, ondan sonra Genel Sekreter ile Türk istilasından 50 yıl sonra bu büyük yaranın kapanmasına ve Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına nasıl katkıda bulunabileceğini görüşeceğim.” dedi.
 
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