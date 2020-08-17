2 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı

Limasol’da 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun, muhtemelen engerek yılanı olduğu düşünülen bir sürüngen tarafından, evinin bahçesinde bulunduğu bir sırada ayağından ısırıldığı haber verildi.

Çocuğun olayın ardından Makarios Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesi servisine kaldırıldığını ve sağlık durumunun şu an sorunsuz ilerlemekte olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Makarios Hastanesi Çocuk Bölümü Şefi Dr. Avraam İlia’nın, çocuğa panzehir verildiğini ve bunun sonucunda çocuğun sağlık durumunun iyileşme göstererek, iltihabın yayılmasının da önlendiğini dile getirdiğini ekledi.

SÜRAT TEKNESİ ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM

Alithia gazetesi ise haberinde, Rum polisinin dün öğlen saatlerinde, Oroklini deniz bölgesi içerisinde yaralı bir kişi olduğuna dair bir ihbar aldığını yazdı.

İhbarın ardından Rum Liman ve Deniz polisinin bölgeye gittiğini ve 40 yaşındaki Stelios Arhondos isimli şahsı deniz içerisinde ciddi şekilde yaralanmış olarak tespit ettiğini kaydeden gazete, adamın kıyıya çıkarılmasının ardından hemen Larnaka Hastanesine kaldırıldığını, fakat hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Adamın bölgeye balık avlamak için gittiğini ve kendisine sürat teknesinin pervanesinin çarptığının tespit edildiğini kaydeden gazete, sürat teknesine emare olarak el konduğunu, sahibi için de tutuklama emri çıkarıldığını ekledi.