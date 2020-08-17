banner411
banner69
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
18 0
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
27 0
 
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
29 0
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
13 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
18 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
21 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
23 0
banner460

2 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı

banner476

2 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı

Limasol’da 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun, muhtemelen engerek yılanı olduğu düşünülen bir sürüngen tarafından, evinin bahçesinde bulunduğu bir sırada ayağından ısırıldığı haber verildi.

Çocuğun olayın ardından Makarios Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesi servisine kaldırıldığını ve sağlık durumunun şu an sorunsuz ilerlemekte olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Makarios Hastanesi Çocuk Bölümü Şefi Dr. Avraam İlia’nın, çocuğa panzehir verildiğini ve bunun sonucunda çocuğun sağlık durumunun iyileşme göstererek, iltihabın yayılmasının da önlendiğini dile getirdiğini ekledi.

SÜRAT TEKNESİ ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM

Alithia gazetesi ise haberinde, Rum polisinin dün öğlen saatlerinde, Oroklini deniz bölgesi içerisinde yaralı bir kişi olduğuna dair bir ihbar aldığını yazdı.

İhbarın ardından Rum Liman ve Deniz polisinin bölgeye gittiğini ve 40 yaşındaki Stelios Arhondos isimli şahsı deniz içerisinde ciddi şekilde yaralanmış olarak tespit ettiğini kaydeden gazete, adamın kıyıya çıkarılmasının ardından hemen Larnaka Hastanesine kaldırıldığını, fakat hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Adamın bölgeye balık avlamak için gittiğini ve kendisine sürat teknesinin pervanesinin çarptığının tespit edildiğini kaydeden gazete, sürat teknesine emare olarak el konduğunu, sahibi için de tutuklama emri çıkarıldığını ekledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.