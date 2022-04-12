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2 binden fazla Ukraynalı çocuk Güney Kıbrıs’a gitti

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2 binden fazla Ukraynalı çocuk Güney Kıbrıs’a gitti

Savaş nedeniyle 2 binden fazla çocuğun Güney Kıbrıs’a gittiği ve bu çocukların hayatını normal seyrinde sürdürebilmesi ve eğitim olanaklarına erişebilmesi için tüm yetkili makamların yöntem aradığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, çocukların büyük bir çoğunluğunun anneleriyle birlikte Larnaka, Baf ve “Mağusa Bölgesi”nde kaldıklarını, bir kısmının da Limasol’da bulunduğunu yazdı.

Gazete, 6 yaş üstündeki çocukların uzaktan eğitimle Ukrayna’daki okullarından ders almaya devam ettiklerini, az bir kısmının da dil problemi nedeniyle Güney Kıbrıs’taki okullarda eğitim almaya çabaladığını kaydederken, 6 yaş altı çocuklar için de tüm ilçelerde anaokulu açılması için çalışma başlatıldığını belirtti.

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