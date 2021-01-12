194 bin 400 Rum fakirlik sınırında

Rum tarafında 100 binden fazla özel sektör çalışanı ile 25 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmenin, Güney Kıbrıs’ın dünden itibaren korona virüsü pandemisinin yayılmasının önüne geçilmesi için ay sonuna kadar kapanması yüzünden, “bir sonraki günün ne getireceği korkusu yaşadığı ve endişeli olduğu” belirtildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, dün yürürlüğe konan ve 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak olan kapanmanın, işletmelerin, çalışanların ve kamu maliyesinin dayanma gücünü test ettiğini yazarken, temel ticari faaliyet alanlarının ise çalışmalarına son verdiklerini belirtti.

Özel sektörde en fazla işverene sahip olan perakende ticaretin ise kapanmadan en büyük yarayı aldığını yazan gazete, 31 Ocak tarihine kadar kapalı olacak olan kuaför, berber ve güzellik salonlarında da 5 bin 484 kişinin çalıştığına yer verdi.

194 BİN 400 KİŞİ FAKİRLİK SINIRINDA

Haravgi gazetesi ise haberinde, 2019 yılı verilerine dayanmakta olan Avrupa İstatistik Biriminin elindeki bilgilerin, Rum tarafındaki İstatistik Biriminin verilerine uyduğunu ve bunların nüfusun yüzde 22,3’ünün fakirlik ve/veya sosyal dışlanma sınırında olduğunu gösterdiğini yazdı.

Gazete, bu oranın ise yaklaşık olarak 194 bin 400 kişinin fakirlik ve/veya sosyal dışlanma sınırında olduğunu gösterdiğini ekledi.