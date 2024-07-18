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1900’lerden bu yana en kötü yağış alan 10’uncu yıl

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1900’lerden bu yana en kötü yağış alan 10’uncu yıl
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Güney Kıbrıs Tarım Bakanı Maria Panayotu, Kıbrıs’ın 1900’den bu yana en kötü yağış alan 10’uncu yılını geçirdiğini söyledi.
Alithia gazetesinde yer alan habere göre, dün gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Panayotu, yağış verilerinin kayda geçirildiği 1900’lardan itibaren Kıbrıs’ın en kötü yağış alan 10’uncu yılını geçirdiğini ifade etti.
Panayotu bakanlar kurulunun kuraklıkla mücadele için önlemler alınmasını onayladığını da ekledi.
 
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