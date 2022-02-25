18’inci yüzyıla ait İkon Güney'e iade edildi

1974 yılında Kıbrıs’tan Birleşik Krallık’a yasa dışı olarak götürülen 18’inci yüzyıla ait Ay.Yoanni Prodromu ikonunun, Güney Kıbrıs’a teslim edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Akademisi’nden yapılan açıklamaya dayanarak bahse konu ikonun, 1974 yılında Barış Harekatı sırasında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde görev yapan bir pilot tarafından yurt dışına yasa dışı olarak çıkarıldığını yazdı.

Habere göre açıklamada, “şu anda hayatta olmayan subayın oğlunun, ikonun iade edilmesini uygun gördüğü” ifadesi de yer aldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kişinin, hiçbir maddi ve başka bir talebinin olmadığını, ikonun gerçek sahibi olan Rum Kilisesi’ne teslim edilmesini istediğini yazan gazete ikonun, geçtiğimiz çarşamba günü Cenevre’de düzenlenen bir etkinlikle, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un bir temsilcisine teslim edildiğini ve birkaç gün içinde Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini belirtti.