150 Kıbrıslı Türk öğrenci Güney'de aşılandı

Rum Yönetimi’nin girişimin ardından, yurt dışında öğrenim gören 150 Kıbrıslı Türk, Lefkoşa’nın güneyindeki Fuar Alanı’nda aşılandı

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi Rum Yönetimi’nin girişimin ardından, yurt dışında öğrenim gören 150 kadar Kıbrıslı Türk’ün önceki gün Lefkoşa’nın güneyindeki Fuar Alanı’nda aşılandığını yazdı.

Kıbrıslı Türklerin aşılanması amacının, verilerin; veri listesine doğrudan eklenmesi, öğrenimlerine devam etmek ve seyahat etmek için gerekli sertifikanın alınması olduğunu yazan gazete, aynı kaynaklara dayanarak Rum Yönetimi’nin bu gereksinime sahip başka Kıbrıslı Türk öğrencilere de yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Politis gazetesi ise Kıbrıslı Türklere hizmet etmek için Fuar Alanı’nda oluşturulan alandaki, randevusuz (walk in) olan özel aşı merkezinde önceki gün 09.00-11.00 saatleri arasında, 170 Kıbrıslı Türk öğrencinin birinci ve ikinci doz arasında kısa zaman bulunan “Pfizer” aşısı olduklarını yazdı.

Gazete Kıbrıslı Türk öğrencilerin, her hafta sonu randevu almaksızın (walk in) aşı merkezlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, Perşembe günü aşı olmasına karar verildiğini belirtti.