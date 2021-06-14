15 yaşındaki çocuk otobanda araç kullanırken yakalandı

Larnaka’da 15 yaşındaki bir çocuğun, Cumartesi akşamı otobanda araç kullanırken Rum polisi tarafından yakalandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 15 yaşındaki çocuğun yanında biri 14, diğer 16 yaşında olan iki çocuğun daha bulunduğunu ve aracı süren çocuğun otobanda sürekli şerit değiştirerek diğer sürücüleri de tehlikeye attığını yazdı.

Haberde, polisin aracı durdurmak istediği; ancak çocuğun duracağı yerde hızını artırarak ters şeride girdiği ve kaza yaparak durabildiği belirtildi.

Gazete, 4 çocuğun karakola götürüldüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini yazdı.