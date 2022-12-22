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15 kilo uyuşturucuya 22 yıl hapis cezası

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15 kilo uyuşturucuya 22 yıl hapis cezası
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Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, tasarrufunda 15 kilo kokain bulunan 45 yaşındaki Yorgo Hristodulo Zarvantona için 22 yıl hapis cezası verdiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 kilo kokain için verilen 22 yıllık hapis cezası haberlerine geniş yer verdiler.
Gazete, mahkemenin, ceza verirken uyuşturucudan elde edilecek olan ve bir milyon Euro olduğu hesaplanan kazancın da göz önünde bulundurduğuna dikkati çekti.
Habere göre mahkeme ayrıca bu olayda ceza verirken  sanığın başrolünü, olayı organize etmesi ve işbirlikçisine talimatlar vermesini de göz önünde bulundurdu.
Bahse konu işbirlikçiye de  mahkeme tarafından 16 yıl hapis cezası verildi.  
 
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