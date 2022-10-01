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1472 kişi devlete olan borcu ve nafaka borcu yüzünden hapse girdi

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Güney Kıbrıs’ta son 8 yılda 1472 kişi devlete olan borcu ve nafaka borcu yüzünden hapse girdi

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1472 kişi devlete olan borcu ve nafaka borcu yüzünden hapse girdi
Güney Kıbrıs’ta son 8 yıl içinde 1472 kişinin, devlete olan borcu ve nafaka borcu yüzünden hapse girdiği bildirildi.
Politis gazetesi, 1472 kişiden çoğunluğun, trafik cezası ve benzeri cezai durumlar karşısında kesilen, 2 bin Euro ile 5 bin Euro arasındaki para cezalarını ödemedikleri için hapse girdiğini yazdı.
Haberde, devlete borcu olan kişilere hapis cezası vermek yerine kamuya yararlı bir iş yapmasına yönelik karar üretilebilmesi için 1996 yılında yasa üretildiği; yasanın ilk defa 2005 yılında uygulandığı, ancak hakimlerin, hapis cezasını kamu hizmetine dönüştürme konusunda tereddütleri olduğu kaydedildi.
 
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