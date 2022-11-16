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13 kız öğrenciden öğretmenleri hakkında cinsel taciz suçlaması

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13 kız öğrenciden öğretmenleri hakkında cinsel taciz suçlaması
Limasol’daki bir ortaokulda öğretmenin en az 13 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunmaktan tutuklandığı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, polise ilk şikâyetin yapıldığı cumartesi gününden dün öğleden sonraya kadar aynı bölümden 13 kız öğrenci, öğretmen hakkında cinsel taciz şikâyetinde bulundu, Bu sayının artması ve başka bölümlerden de şikâyetler gelmesi bekleniyor.
Gazete, öğretmenin önceki gün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını ancak henüz görevden uzaklaştırılmadığını yazdı.
 
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