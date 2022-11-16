13 kız öğrenciden öğretmenleri hakkında cinsel taciz suçlaması

Limasol’daki bir ortaokulda öğretmenin en az 13 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunmaktan tutuklandığı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, polise ilk şikâyetin yapıldığı cumartesi gününden dün öğleden sonraya kadar aynı bölümden 13 kız öğrenci, öğretmen hakkında cinsel taciz şikâyetinde bulundu, Bu sayının artması ve başka bölümlerden de şikâyetler gelmesi bekleniyor.
Gazete, öğretmenin önceki gün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını ancak henüz görevden uzaklaştırılmadığını yazdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.