128 bin Kıbrıslı Rum yoksulluk sınırının altında

128 bin Kıbrıslı Rum’un yoksulluk sınırının altında olduğu bildirildi.

Haftalık Simerini, “17 Ekim Dünya Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Günü” vesilesiyle Rum İstatistik Dairesi tarafından geçen hafta yayımlanan 2019 yılı Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma konulu bilgi grafiğine dayanarak, yıllık geliri yoksulluk riski sınırı sayılan 9 bin 729 Euro’nun altında olan kişi sayısının 128 bin (nüfusun yüzde 14,7’si) olduğunu yazdı.

Habere göre, cinsiyet açısından değerlendirildiğinde yoksulluk sınırı altındaki erkekler nüfusun yüzde 13,9’u ile kadınlar ise yüzde 15,5’ine denk geliyor. 65 yaş ve üzeri kesimin yüzde 24,6’sı, 0-17 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 11,9’u ile 17-64 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 18’i yoksulluk sınırı altında.

Gazete 2020 yılı içerisinde Rum ekonomisinin aldığı darbeler nedeniyle yoksulluk sınırı altındaki kişi sayısını artırdığına kesin gözüyle bakıldığını da haberine ekledi.