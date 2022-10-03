11 aylık bebek, yasa mağduru

Güney’de kardeşlerine vatandaşlık verilen bir bebek yasa değiştiği için vatandaş olamıyor

Güney Kıbrıs’ta Suriyeli bir baba ve anneden olan 11 buçuk aylık bir bebeğin, kendisinden büyük kardeşlerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almalarına karşın, ilgili yasada yapılan değişiklikle vatandaşlık alamadığı, bu durumun ise “Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası” ve “Avrupa İnsan Hakları Anlaşması” ihlali olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, kendisinde önce doğan üç kardeşinin aksine “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alamayan 11 buçuk aylık Suriye kökenli Rayan Al Ismail isimli bebeğin hikayesine geniş yer verdi.

Gazete haberinde, söz konusu bebeğin babasının 1992 yılında Güney Kıbrıs’a yasal yollarla Suriye’den geldiğini, çalışmaya başladığını ve 2001 yılında Kıbrıslı bir kadınla evlenerek, 11 yıllık evliliğin ardından “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını aldığını aktardı.

Söz konusu adamın, Kıbrıslı eşinden çocuğu olmaması ve diğer sorunlarından ötürü boşanmasının akabinde yine Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Suriye uyruklu bir kadınla evlendiğini ve bu evlilikten 4 çocuklarının olduğunu aktaran gazete, çiftin ilk üç çocuğunun “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almalarına karşın 13.10 2021 yılında doğan Rayan Al Ismail isimli çocuklarının, 1.12.2017 tarihinde yasada yapılan değişiklik sebebiyle vatandaş olamadığını belirtti.

Yasada yapılan değişiklikle, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan kişilerin, bu vatandaşlıklarını, eşinden olmayan çocuklarına ve sonradan evlendiği yabancı eşlerine geçiremeyeceği şeklinde bir düzenleme getirildiğini belirten gazete, bu sebepten ötürü 11 buçuk aylık bebeğin, doğum belgesi dahi alamadığını vurguladı.

Bu durumun, bebeğin hasta olması durumunda devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi göremeyeceği ve okula gidemeyeceği anlamına geldiğini vurgulayan gazete, ailenin avukatının ise Rum İçişleri Bakanına gönderdikleri yazıyla, söz konusu bebeğe vatandaşlık verilmemesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Temel Hak ve Özgürlükler Anlaşması ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” Anayasası’na aykırı olduğunu dile getirdiklerini de aktardı.