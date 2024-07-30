10 yılda 19 bin 703 kişi Güney'den göç etti

Güney Kıbrıs’tan 2013-2022 yılları arasında 19 bin 703 kişinin göç ettiği bildirildi.



Simerini gazetesi, daha iyi şartlar ve daha iyi iş imkanları bulmak için yurt dışına göç eden ve "beyin göçü" diye nitelendirilen eğitimli kişi sayısının giderek arttığına işaret ederek, bu durumun Güney Kıbrıs için olumsuz sonuçlara yol açtığını yazdı.

Gazete, en fazla göçün 2013 yılında 3 bin 579 kişiyle yaşandığını kaydetti.

