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10 bin Euro’luk evler 30 Euro’ya kiralandı

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Makenzi sahilinde kira değeri aylık 10 bin Euro olan Kıbrıs Türk mallarının 40 Euro’ya kiralandığı ortaya çıktı

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10 bin Euro’luk evler 30 Euro’ya kiralandı
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Makenzi sahilinde bulunan ve piyasadaki kira değeri aylık yaklaşık 10 bin Euro olan Kıbrıs Türk mallarının, göçmenlere 30-40 Euro karşılığında kiralandığı ve bu kişilerin, binaları üçüncü şahıslara çok daha fahiş fiyata kiralayarak büyük gelir elde ettikleri bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Başsavcılığı’ndan alınan görüş doğrultusunda, bundan böyle bu binalar için devletin göçmen olmayan kişilerle kira sözleşmesi imzalayabileceğini ve yasadışılığın önüne geçilebileceğini yazdı.
Gazete, İçişleri Bakanlığının önceki gün yaptığı açıklamaya dayanarak, Makenzi sahilindeki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili eylem planı hazırlandığını ve buna göre, yasadışı yollarla kiralanan bu mallarla ilgili geliştirilmesine sermaye koyan işadamlarıyla sözleşme imzalanacağını kaydetti.
Bu binaların daha önce yalnızca göçmenlere kiralanabildiğine işaret eden gazete, Başsavcılık’tan alınan görüşe göre, binanın piyasadaki kira bedelinin yüzde 100’ünü devlete ödemek koşuluyla, bu binaların göçmen olmayan işadamlarına da kiralanabileceğini belirtti.
Haberde, yeni plana göre sözleşme süresinin 30 yılla sınırlandırıldığı da ifade edildi.
 
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