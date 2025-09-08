Güney’de yayımlanan Politis gazetesinde dün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’ta “Mari’de” (Tatlısu) bulunan “Evangelos Florakis” deniz üssü ile Baf’ta bulunan “Andreas Papandreu” hava üssünün düzeyinin yükseltilmesi ve genişletilmesiyle ilgili çalışmalar ile Güney Kıbrıs’ın militarize edilmesi konusuna yer verildi.

Gazete “Küçük Bir Ada İçin Zorlu Denemeler- Kıbrıs’ın Militarize Edilmesi Nereye Gidiyor” başlıklı haberinde “Mari”deki” (Tatlısu) deniz üssü ile Baf’taki hava üssünün düzeyinin yükseltilmesi ve genişletilmesi amacıyla yaklaşık 300 milyon Euro harcama yapılmasına dair planların son bir kaç aydır gelişme halinde olduğunu yazdı.

Haberinin devamında İngilizce yayımlanan “Politis” gazetesine konuşan analistlerin yorumlarına da yer veren gazete, analistlerin bu pahalı yükseltme faaliyetlerinin Güney Kıbrıs’ın pozisyonunu güçlendirebileceği gibi istikrarsız bir bölgede sahip olduğu stratejik değere de işaret edebileceklerini, bununla birlikte bu durumun bazı yan etkilere de sahip olabileceğini kaydetti.

Bu durumun örneğin Türkiye tarafından karşı önlemler alınmasına neden olabileceği gibi, Rum kesimini giderek daha da öngörülemez hale gelen Amerikan dış politikasına daha bağımlı hale getirebileceğini ifade eden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen haftanın başında yaptığı Rum kesiminin iki üs dahil olmak üzere savunma projelerinde yabancı hükümetlerle iş birliğini artırdığına dair açıklamasını anımsattı.

Gazete Hristodulidis’in Amerika’nın hava üssünün düzeyinin yükseltilmesine ilişkin ilgisi ile Fransızların deniz üssünün modernleştirilmesine ilişkin ilgisini vurguladığını da belirtti.

Gazete haberinde “iyi bilgi edinmiş bir kaynağa” da dayanarak maliyetli ve pahalı altyapıların geliştirilmesinin arkasındaki mantığın Güney Kıbrıs’ın küçük olmasına rağmen Doğu Akdeniz’de güvenilir, tutarlı ve önemli bir ortak olabileceğinin gösterilmesi olduğunu da ekledi.