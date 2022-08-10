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Zurnacılar: Yangının elektrik kontağından çıkmış olma olasılığı yüksek

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Zurnacılar: Yangının elektrik kontağından çıkmış olma olasılığı yüksek

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar yaşanan yangınla ilgili BRT‘ye değerlendirmede bulundu.

Zurnacılar, restaurant belediyeye ait,halkın restaurantı olduğunu ve şu an tamamen yanmış olmasından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi ve yapının ahşap olmasından dolayı yangının çabuk yayıldığını belirtti.

Mustafa Zurnacılar restaurantın en kısa sürede yeniden yapılandırılacağını dile getirerek ” Halkımız rahat olsun, çok kısa sürede, daha güzelini inşa edeceğiz” dedi.

Zurnacılar yaşanan pandemi, döviz krizi gibi olayların belediyeleri zora koyduğunu ancak Yeniboğaziçi Belediyesi’nin, bir turizm beldesi olan bölgeye çeşitli yatırımlar yapmayı sürdürdüğünü ve bir çok Kamu arazisini halkına kazandırdığını belirtti. Ancak bu yaşanan 4.cü yangın olmasından dolayı farklı düşüncelere kapıldıklarını söyleyen Zurnacılar, fakat yangının büyük olasılıkla mutfaktan çıkmış olmasının bir elektrik kontağı ihtimalini ortaya koyduğunu kaydetti.

Önümüzdeki günlerde Pulya Festivali’nin yağılacağını ancak komitenin ivedilikle toplanıp konuyla ilgili bir karar üreteceğini de sözlerine ekledi.

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