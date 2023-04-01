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Zümrütköy’de elektrikli soba yangına yol açtı

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Zümrütköy’de bir evde elektrikli sobanın yere devrilmesi yangına yol açtı

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Zümrütköy’de elektrikli soba yangına yol açtı
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Zümrütköy’de bir evin salonunda elektrikli sobanın yere devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, bazı eşyalar, pencere ve kapılar zarar gördü, evin tüm duvarları islendi.


Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre yangın, dün saat 16.30 sıralarında Zümrütköy’de Zambak Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, plazma TV ve sehpası, koltuk, masa, dikiş makinesi, derin dondurucu, pencere ve kapılar ile muhtelif eşyalar tamamen yandı, çıkan dumandan dolayı evin tüm duvarları islendi.
 
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